மலேசியாவில் பயங்கர நிலச்சரிவு..மண்ணோடு மண்ணாக புதைந்த சுற்றுலா பயணிகள்..21 பேர் பலி

கோலாலம்பூர்: மலேசியாவில் விவசாய பண்ணை நிலத்தில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் அங்கு தங்கியிருந்த சுற்றுலா பயணிகள் மண்ணோடு மண்ணாக புதைந்தனர். இதில் 21 பேர் பலியான நிலையில் 7 பேர் படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்டனர்.

மலேசியாவின் தலைநகர் கோலாலம்பூரில் இருந்து 50 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது பதாங்காலி மாவட்டம். இங்கு உள்ள இயற்கை எழில் கொஞ்சும் மலைப்பகுதியான கெண்டிங் ஹைலேண்ட்ஸுக்கு வெளியே இந்த பேரழிவு ஏற்பட்டது. இது ரிசார்ட்டுகள் மற்றும் இயற்கை அழகுக்காக பிரபலமானது. இங்கு உள்ள ஆர்கானிக் விவசாய பண்ணையில் குடில்கள் அமைத்து சுற்றுலா பயணிகள் தங்கி பொழுதுபோக்குவார்கள்.

இந்த விவசாய பண்ணையில் விடுமுறை நாட்களில் உள்ளூர் வாசிகள் இந்த பண்ணையை வாடகைக்கு எடுத்து அங்கு குடில்களை அமைத்து தங்குவார்கள். ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகளும் தங்கியிருப்பார்கள். அந்த வகையில் இந்த பண்ணையில் சுமார் 100 சுற்றுலா பயணிகள் குடில்களை அமைத்து தங்கியிருந்தனர்.

Tourists staying at an agricultural farm in Malaysia were buried in a landslide. Out of which 21 people died and 7 people were rescued with serious injuries.Many more are feared to be buried under the soil.