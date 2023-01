ஈரானை உலுக்கிய ஹிஜாப் போராட்டம்.. விட்டுக்கொடுக்காத அரசு.. தொடரும் மோதல்.. 3 பேருக்கு மரண தண்டனை

International

oi-Halley Karthik

தெஹ்ரான்: ஈரானில் ஹிஜாப்புக்கு எதிராக போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், இந்த போராட்டங்களில் சில பாதுகாப்பு படைவீரர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த உயிரிழப்புக்கு காரணமானவர்களை கண்டறிந்து அந்நாட்டு அரசு தண்டனை வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில் இன்று மேலும் மூன்று பேருக்கு மரண தண்டனையை விதித்திருக்கிறது.

இஸ்லாமிய மதத்தின் சட்டங்களை கறாராக பின்பற்றும் நாடுகளில் ஈரானும் ஒன்று. எனவே இங்கு பெண்களுக்கு ஏகப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. அதில் ஒன்றுதான் உடை கட்டுப்பாடும். பெண்கள் பொதுவெளியில் ஹிஜாப் அணியாமல் வரக்கூடாது என்று சட்டம் இருக்கிறது. இந்த சட்டம் அமல்படுத்தப்படுகிறதா? என்பதை கண்காணிக்க 'கலாச்சார காவலர்கள்' என்கிற தனி காவல் குழுவே இருக்கிறது.

இவர்கள் இஸ்லாமிய சட்டங்களை மக்கள் பின்பற்றுகிறார்களா என்பதை கண்காணிப்பதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டுள்ளனர். அவ்வாறு தவறும்பட்சத்தில் அவர்களை தண்டிக்கவும் இவர்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது. இப்படிதான் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் மாஷா அமினி எனும் இளம் பெண்ணை ஹிஜாப் அணியவில்லை என்று கூறி இவர்கள் அழைத்துச் சென்றிருக்கின்றனர். ஆனால் அடுத்த நாள் அப்பெண் பிணமாக மீட்கப்பட்டார்.

பாய்ந்து வந்த பன்னீர்.. ஆளுநர் அதை படிக்காததற்கு “இதான்” காரணம்! எடப்பாடியுடன் என்ன ஒரு ஒற்றுமை

English summary

Protests against the hijab have intensified in Iran, and some security forces have been killed in these protests. The government of the country is trying to identify those responsible for this death and punish them. In that way, three more people have been sentenced to death today.