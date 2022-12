ஆப்கன் கல்லூரிகளில் பெண்களுக்கு தடை.. 'லைவ்' நிகழ்ச்சியில்.. சான்றிதழ்களை கிழித்தெறிந்த பேராசிரியர்

International

oi-Jackson Singh

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் பெண்களுக்கு தடைவிதிக்கப்பட்டதை கண்டித்து தனது கல்வி சான்றிதழ்களை பேராசிரியர் ஒருவர் தொலைக்காட்சி நேரலையில் கிழித்தெறிந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

பெண்களுக்கு எதிரான தாலிபான்களின் இந்த நடவடிக்கையை கண்டித்து ஆப்கானிஸ்தானில் போராட்டம் வெடித்து வரும் நிலையில், அந்நாட்டு மக்களின் கொந்தளிப்பை பிரதிபலிக்கும் விதமாக இந்த சம்பவம் அமைந்திருக்கிறது.

எனினும், இந்தப் போராட்டங்களால் தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக் கொள்ளாத தாலிபான்கள், கல்லூரி, பல்கலைக்கழகங்களில் ஆயுதம் ஏந்திய படைகளை நிறுத்தி வைத்துள்ளனர்.

English summary

A professor tear up his academic certificates on live television to protest the ban on women in colleges and universities in Afghanistan.