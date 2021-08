அன்று தந்தை.. இன்று மகன்... வந்து பார்-தாலிபான்களை வெச்சுசெய்ய காத்திருக்கும் பஞ்ச்சீர் போராளிகள்!

International

பஞ்ச்சீர்: ஆப்கானிஸ்தானையே தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்துவிட்டதாக அறிவிக்கும் தாலிபான்கள்... ஆனால் எங்கே பஞ்ச்சிர் பள்ளத்தாக்கு பகுதிக்கு வந்துதான்பாருங்க என சவால்விடும் போராளிகள்.. பஞ்ச்சிர் மாகாணத்தில் தாலிபான்களுக்கும் போராளி குழுக்களுக்கும் இடையே எந்த நிமிடத்திலும் யுத்தம் வெடிக்கலாம் என்கிற நிலை உள்ளது.

1970களின் இறுதியில் ஆப்கானிஸ்தானை அன்றைய சோவியத் ஒன்றியம் ஆக்கிரமித்திருந்தது. சோவியத் ஒன்றியத்தின் ஆட்சிக்கு எதிராக ஏராளமான ஆப்கான் போராளி குழுக்கள் உதயமாகின. கம்யூனிசத்தை கடுமையாக எதிர்க்கும் முஜாஹிதீன் குழுக்கள் மிக முக்கியமானவையாக இருந்தன.

மோதல் ஆரம்பம்.. கொரில்லா போராளிகளின் கிளர்ச்சி ..பஞ்சீர் மலைக்கு ஆயுதங்களோடு புறப்பட்டது தாலிபான்!

கம்யூனிஸ்டுகளும் முஜாஹிதீன்களும் தத்துவார்த்த அடிப்படையில் நேர் எதிரானவர்கள். இதனால் முஜாஹிதீன்கள் மீது சோவியத் ஒன்றியம் கடும் ஒடுக்குமுறைகளை கட்டவிழ்த்துவிட்டது. அப்போது சில முஜாஹிதீன் குழுக்களுக்கு அமெரிக்கா ஆதரவு தந்தது. அப்போது எல்லாம் தாலிபான்கள் இயக்கம் பிறக்க கூட இல்லை. சோவியத் ஆட்சியில் அவ்வளவு பெரிய ராணுவத்துக்கு ஆகப் பெரும் சவாலாக இருந்தவர் பஞ்ச்சிர் மாகாணத்து முஜாஹிதீன்கள்.

