'பலநூறு பெண்கள், குழந்தைகளை கடத்தி.. மனிதக்கேடயமாக்கும் தாலிபான்கள்..' பகீர் கிளப்பும் அம்ருல்லா சலே

International

oi-Vigneshkumar

காபூல்: பெண்கள், குழந்தைகள், முதியவர்கள் ஆகியோரை கடத்தும் தாலிபான்கள், அவர்களை மனிதக்கேடயமாக பயன்படுத்தி வருவதாகத் துணை அதிபராக இருந்த அம்ருல்லா சலே பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன் வைத்துள்ளார்.

அமெரிக்கா உள்ளிட்ட உலகின் எந்தவொரு நாடும் எதிர்பார்க்காத வகையில், வெறும் சில நாட்களிலேயே ஒட்டுமொத்த ஆப்கனையும் தாலிபான்கள் கைப்பற்றிவிட்டனர். கடந்த வாரம் காபூலை கைப்பற்றிய தாலிபான்கள் ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகளில் இறங்கியுள்ளனர்.

தாலிபான்கள் காபூலைக் கைப்பற்றியதைத் தொடர்ந்து ஆப்கன் அதிபராக இருந்த அஸ்ரப் கானி நாட்டை விட்டு வெளியேறினார். அவர் ஐக்கிய அமீரகத்தில் இப்போது தஞ்சம் புகுந்துள்ளார்.

காபூல் ஏர்போர்ட் மீது தாக்குதல்- 'உருமாறிய' ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ்.-கே பயங்கரவாதிகள் சதி- அமெரிக்கா ஷாக் தகவல்

English summary

Amrullah Saleh accused the Taliban of human rights violation and said the fighters have "abducted many children and elderly people to use them as a shield" to move around and conduct house searches. Amrullah Saleh said the Taliban fighters are not allowing food and fuel to reach the Andarab valley.