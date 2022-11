முதல் முறை.. ஜோபைடன்-ஜி ஜின்பிங் நேரில் பேச்சுவார்த்தை.. நிம்மதியடைந்த உலக நாடுகள்.. ஏன் முக்கியம்?

International

oi-Nantha Kumar R

ஜகார்த்தா: இந்தோனேசியாவில் இன்று ஜி20 உச்சிமாநாடு நடைபெற உள்ள நிலையில் அமெரிக்க அதிபர் ஜோபைடன், சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் ஆகியோர் முதல் முறையாக சந்தித்து 3 மணிநேரம் பேசினர். இந்த சந்திப்பின்போது தைவானுக்கு எதிரான சீனாவின் செயல்பாட்டுக்கு ஜோபைடன் கவலை தெரிவித்தார். மேலும் உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் போர் நடவடிக்கையில் அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

இந்தோனசியாவின் பாலி தீவில் ஜி20 அமைப்பின் உச்சி மாநாட்டுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மநாடு இன்று துவங்கி 2 நாட்கள் நடைபெற உள்ளது.

இதில் ஜி20 உறுப்பு நாட்டு தலைவர்கள் பங்கேற்று பல்வேறு விஷயங்கள் பற்றி பேச உள்ளனர். இதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாலி நகருக்கு புறப்பட்டு சென்றுள்ளார். இந்தோனேசியா சென்ற பிரதமர் மோடிக்கு சிறப்பான வரவேற்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

US President Joe Biden and Chinese President Xi Jinping met for the first time and spoke for 3 hours while the G20 summit was to be held in Indonesia today. During the meeting, Jobaidan expressed concern over China's actions against Taiwan. They also opposed the use of nuclear weapons in Russia's military operation against Ukraine.