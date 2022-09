10 நாளுக்கு பின் பொதுவெளியில் தோன்றிய சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்..ராணுவ ஆட்சி வதந்திக்கு ‛புல்ஸ்டாப்’

International

oi-Nantha Kumar R

பெய்ஜிங்: சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் கடந்த 10 நாட்களாக பொதுவெளியில் தோன்றாத நிலையில் அவரை ராணுவம் சிறை பிடித்துள்ளதாகவும், சீனாவில் ராணுவ ஆட்சி நடப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகிய நிலையில் இன்று அவர் பொதுவெளியில் தோன்றினார்.

சீன அதிபராக இருப்பவர் ஜி ஜின்பிங். சீனாவில் ‛சீன கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி' கட்சியின் பொதுச்செயலாளராக உள்ளார். இவர் சீனாவின் அதிபராக 2வது முறையாக செயல்பட்டு வருகிறார்.

இவரது பதவிக்காலம் அடுத்த ஆண்டு முடிவுக்கு வர உள்ளது. இந்நிலையில் அவர் 3வது முறையாக பதவியை பிடிக்க திட்டமிட்டுள்ளதா கூறப்படுகிறது.

English summary

Chinese President Xi Jinping has not appeared in public for the past 10 days, but today he appeared in public after reports that he was imprisoned by the military and that there is a military regime in China.