இவ்ளோ கால்களா? கடலில் இருந்து வந்த வேற்றுக்கிரகவாசிகள்? தீயாய் பரவும் புகைப்படம்

ஜோகன்ஸ்பெர்க்: தென்னாப்பிரிக்காவில் கடற்கரை ஒன்றில் நிறைய கால்களை கொண்ட உருவம் வெளியே வந்ததால் அது வேற்றுகிரகவாசியாக இருக்கலாம் என கருதி பலர் இணையத்தில் அந்த புகைப்படத்தை பகிர்ந்துள்ளார்கள்.

ஏலியன்ஸ் எனப்படும் வேற்றுக்கிரகவாசிகள் அவ்வப்போது பூமிக்கு வந்து செல்வதாக சொல்லப்படுகிறது. ஏலியன்ஸை திரைப்படங்களில் பார்த்துள்ளோம். அவர்கள் ஒரு தட்டு வடிவ வாகனத்தில் பூமிக்கு வருவது போல் காட்டப்படும்.

முதலில் இது போன்று ஏலியன்ஸ்கள் இருக்கிறார்களா இல்லையா என்பது விவாதத்துக்குள்ளாகியுள்ளது. பெருத்த தலை, வீங்கிய கண்கள், பார்ப்பதற்கே பயங்கரமாக காட்சியளிக்கும்.

