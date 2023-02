ஆஸ்திரேலியா டாலர் நோட்டில்.. இனி எலிசபெத் படம் இடம்பெறாது.. பரபர அறிவிப்பு! இதுதான் காரணம்!

ஆஸ்திரேலியா சுதந்திர நாடாக இருந்தாலும், தங்கள் நாட்டின் தலைவராக பிரிட்டன் அரசரை ஏற்றுக்கொள்வதாக 1999ம் ஆண்டு ஒப்புக்கொண்டன.

கான்பெரா: தங்கள் நாட்டின் 5 டாலர் நோட்டில் இடம்பெற்றிருந்த பிரிட்டனின் மறைந்த மகாராணி இரண்டாம் எலிசபெத்தின் உருவப்படத்தை நீக்க உள்ளதாக ஆஸ்திரேலியா அரசு கூறியிருக்கிறது.

ஆஸ்திரேலியா உட்பட 14 காமன்வெல்த் நாடுகளின் தலைவராக இருந்த பிரிட்டன் மகாராணி இரண்டாம் எலிசபெத் கடந்த ஆண்டு உயிரிழந்தார். இந்த 14 காமன்வெல்த் நாடுகள் சுதந்திரம் பெற்றிருந்தாலும் தங்கள் நாட்டின் மாட்சிமை பொருந்திய தலைவியாக பிரிட்டனின் மகாராணியை கருதி வந்தன. இந்நிலையில் இந்த உயிரிழப்பையடுத்து தற்போது ஆஸ்திரேலியா தங்கள் நாட்டின் 5 டாலர் நோட்டில் இடம்பெற்றிருந்த பிரிட்டனின் மறைந்த இரண்டாம் எலிசபெத்தின் உருவப்படத்தை நீக்க உள்ளதாக அறிவித்திருக்கிறது.

இது குறித்து அந்நாட்டின் ரிசர்வ் வங்கி கூறுகையில், "மாற்றத்தை ஆதரிக்கும் கூட்டாட்சி அரசாங்கத்துடனான ஆலோசனையை தொடர்ந்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 5 டாலர் நோட்டின் ஒரு பக்கம் ஆஸ்திரேலியாவின் பழங்குடியினர் கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் படம் இடம்பெற்றிருக்கும். மறுபுறம் ஆஸ்திரேலியாவின் நாடாளுமன்றம் இடம் பெறும்" என்று கூறியுள்ளது. இந்த மாற்றத்தை அந்நாட்டு மக்கள் பலர் வரவேற்றுள்ளனர்.

