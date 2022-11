55 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய 'மீல்ஸ்'.. இதுதான் மிக பழமையான உணவு!விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்த 'அதிசயம்'

International

oi-Halley Karthik

கேன்பெரா: உலகின் மிக பழைமையான உணவை (meal) ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இது சுமார் 55 கோடி ஆண்டுகள் பழமையானதாக இருக்கலாம் என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றனர்.

ஆஸ்திரேலிய தேசிய பல்கலைக்கழகத்தின் விஞ்ஞானிகள் இது தொடர்பான ஆய்வை மேற்கொண்டிருந்தனர். இவர்களுக்கு 2018ல் பழைய உயிரினத்தின் படிமம் ஒன்று கிடைத்திருக்கிறது.

இதனை ஆய்வு செய்து பார்க்கையில்தான் இந்த விவகாரம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. இந்த தகவல்களை 'Current Biology' எனும் ஆய்வு இதழ் வெளியிட்டிருக்கிறது.

English summary

Scientists from Australia have discovered the oldest meal in the world. They also say that it may be around 55 million years old. Scientists from the Australian National University conducted a related study. They found a fossil of an ancient creature in 2018.