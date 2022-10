கதையல்ல.. நமது பூமிக்கு "கீழே" பெரிய கடல் ஒளிந்து உள்ளது.. வைரத்தை வைத்து ரூட் பிடித்த விஞ்ஞானிகள்!

International

oi-Jackson Singh

போட்ஸ்வானா: பூமிக்கு அடியில் ஒரு மிகப்பெரிய ராட்சத பெருங்கடல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என நம் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

இது, சாதாரண பெருங்கடலை காட்டிலும் 6 மடங்கு பெரிதாக இருப்பதாக ஒரு வியப்பான தகவலும், இந்த ஆராய்ச்சியில் தெரியவந்துள்ளது.

இதுவரை பாட்டி, தாத்தாக்கள் இப்படியாக பல விஷயங்களை தூங்கும்போது கதைகளாக சொல்லி கேட்டு, இவையெல்லாம், கட்டுக்கதை என நினைத்திருந்த ஒரு விஷயம், உண்மையாகவே இருப்பதை அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிரூபித்திருக்கிறது.

இந்த போட்டோவை பாருங்க! 59 வருடங்களுக்கு பிறகு பூமிக்கு அருகில் வந்தது

English summary

Scientists now discovered a sea under earth, six times bigger than normal ocean. This was discovered after scientists analyzed a diamond which was recently found in Africa.