தைவான் மீது போர்.. அமெரிக்காவிற்கு சீனா நேரடி எச்சரிக்கை.. சர்வதேச அரசியலில் பரபரப்பு

பெய்ஜிங்: அமெரிக்கா சீனா மோதல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், தைவான் விவகாரத்தில் அமெரிக்காவுக்குச் சீனா ஓப்பனாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

அமெரிக்காவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே இருக்கும் உறவு கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே மோசமடைந்து வருகிறது. டிரம்ப் அதிபராக இருந்த சமயத்தில் இரு நாடுகளும் மாறி மாறி வரி விதித்துக் கொண்டதும் அனைவருக்கும் தெரியும்.

பைடன் அதிபரான பின்னர், நிலைமை சற்று மேம்படுவது போலத் தெரிந்தது. அதுவும் கூட கடந்த சில வாரங்களாக இடியாப்ப சிக்கலில் மாட்டிக் கொண்டு உள்ளது.

China says Beijing will not hesitate to start a war if Taiwan declares independence: (போர் குறித்து அமெரிக்காவுக்கு சீன ராணுவம் எச்சரிக்கை) Chinese army will definitely not hesitate to start a war.