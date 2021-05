நல்லா பாருங்க.. இதுதான் செவ்வாய் கிரகம்.. பளிச்சென்று போட்டோ எடுத்து அனுப்பிய சீன ரோவர்

World

oi-Veerakumar

பீஜிங்: செவ்வாய் கிரகத்தை ஆய்வு செய்ய சீனா அனுப்பிய ரோவர், வெற்றிகரமாக அங்கு புகைப்படம் எடுத்துள்ளது. இந்த புகைப்படத்தை சீன விண்வெளி ஆய்வு அமைப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

செவ்வாய் கிரகத்தை ஆய்வு செய்ய இந்தியா ஏற்கனவே மங்கள்யான் விண்கலத்தை செவ்வாய் கிரகத்துக்குஅனுப்பியது. செவ்வாய் கிரகத்தின் சுற்று வட்டப் பாதையில் இந்திய விண்கலம் நிலைநிறுத்தப்பட்டது.

இந்த நிலையில், சீனாவும் செவ்வாய் கிரக ஆய்வுகளில் தீவிரம் காட்டி வந்தது. இதன் ஒரு பகுதியாக, "தியான்வென்-1" என்ற விண்கலத்தை கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் சீனா ஏவியது.

செவ்வாயில் மரண மாஸ்.. சுழன்று சுழன்று கெத்தாக நடந்த ரோவர்.. வீடியோ வெளியிட்டு நாசா ஹேப்பி

English summary

Solar panels against an alien landscape, ramps and rods pointing at the Martian horizon -- China's first probe on the Red Planet has beamed back its first "selfies" after its history-making landing last week.