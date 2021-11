வாழ்நாள் முழுக்க அதிபர்தானா ஜி ஜின்பிங்? தொடங்கிய சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கூட்டம்! தீர்மானம் தாக்கல்?

International

oi-Veerakumar

பீஜிங்: சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 19வது மத்தியக் குழு ஆறாவது அமர்வை இன்று தொடங்கியுள்ளது. மொத்தம் 4 நாட்கள் இந்த கூட்டம் நடைபெறும். மூன்றாவது முறையாக அதிபராக ஜி ஜின்பிங் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 19வது மத்தியக் குழு கூட்டத்தில், உறுப்பினர்கள் சுமார் 400 பேர் பங்கேற்கின்றனர் என்று அரசு ஊடகமான Xinhua செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 100 ஆண்டுகால முக்கிய சாதனைகள் மற்றும் வரலாற்று அனுபவம் குறித்த வரைவுத் தீர்மானத்தின் அறிக்கையை சமர்ப்பித்துள்ளார் சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மத்திய கமிட்டியின் பொதுச் செயலாளரும், சீன அதிபருமான ஜி ஜின்பிங்.

English summary

Senior officials of the Communist Party of China (CPC) began a key four-day conclave in Beijing on November 8 to deliberate and pass a rare “historical resolution” of the 100-year-old ruling party and pave the way for an unprecedented third term for President Xi Jinping.