'விடாமல் துரத்தும் கொரோனா..' முழுமையாகக் குணமடைய ஓர் ஆண்டு வரை ஆகலாம்.. புதிய ஆய்வில் ஷாக் தகவல்

பெய்ஜிங்: கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோருக்கு சுமார் ஓர் ஆண்டை கடந்தும் உடல்நிலை பாதிப்பு ஏற்படுவது ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது. குறிப்பாக, ஆண்களைவிடப் பெண்களுக்கு அதிகமாக உடல்நிலை பாதிப்பு ஏற்படுவதும் இந்த ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

சுமார் 1.5 ஆண்டுகளாகவே உலகின் அனைத்து நாடுகளையும் புரட்டிப் போட்டுக் கொண்டிருப்பது கொரோனா வைரஸ் தான். ஒப்பிட்டளவில் புதிய வைரசான இது தொடர்ந்து உருமாறிக் கொண்டே இருப்பதால் இதைக் கட்டுப்படுத்துவது பெரிய சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது.

கொரோனா பாதிப்பு ஏற்படுவதைத் தடுக்க வேக்சின் உருவாக்கப்பட்டுள்ள போதிலும், கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குச் சிகிச்சை அளிக்க எனத் தனியாக எந்தவொரு முறையும் இல்லை.

English summary

Around half the people hospitalized with COVID-19 experience at least one persistent symptom up to 12 months after the infection. Coronavirus latest research results..