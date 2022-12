மலேசியா சோகம்.. நிலச்சரிவில் சிக்கி பலியானோர் எண்ணிக்கை 24ஆக உயர்வு.. 9 பேர் மாயம்

International

oi-Halley Karthik

கோலாலம்பூர்: மலேசியாவில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 24ஆக அதிகரித்துள்ளதாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது. அதேபோல மேலும் 9 பேர் இதில் சிக்கி இருக்கிறார்கள் என்றும், அவர்களை மீட்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் கூறியுள்ளது.

பொதுவாக மலேசியாவில் நிலச்சரிவு காரணமாக அடிக்கடி உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவது இயல்புதான். ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக இந்த உயிரிழப்புகள் கவனமாக தவிர்க்கப்பட்டு வந்தன.

இவ்வாறு இருக்கையில் நேற்று அதிகாலை படாங் கலியில் திடீரென ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சுமார் 94 பேர் சிக்கிக்கொண்டனர். இது நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

English summary

The death toll from the landslide in Malaysia has risen to 24, the country's government said. Similarly, it said that 9 more people are trapped in it and the work of rescuing them is going on intensively.