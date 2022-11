உணவு-தண்ணீர் கிடைக்கல.. அப்படியே மயங்கி விழுந்து 205 யானைகள் பலி.. கென்யாவில் அகோர வறட்சி.. சோகம்

International

oi-Nantha Kumar R

நைரோபி: கென்யாவில் 40 ஆண்டு காணாத வறட்சி நிலவும் நிலையில் உணவு, தண்ணீர் இன்றி எலும்பும், தோலுமாக மாறி அப்படியே மயங்கி விழுந்து 205 யானைகள் பலியாகி உள்ள சோக சம்பவம் நடந்துள்ளது.

கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா நாடுகளில் ஒன்றாக கென்யா உள்ளது. இது வெப்பமண்டல நாடாக உள்ளது. இதனால் இந்தியாவை ஒப்பிடும்போது பொதுவாக கென்யாவில் அதிக வெப்பம் நிலவும்.

இந்நிலையில் தான் உலகம் முழுவதும் அதிகரித்து வரும் காலநிலை மாற்றத்தால் பெரிய பிரச்சனைகள் எழுந்துள்ளன. இதற்கு கென்யாவும் விதிவிலக்கல்ல.

English summary

In the midst of a 40-year drought in Kenya, a tragic incident has taken place where 205 elephants have died without food and water, turning into skin and bones.