எலான் மஸ்க்கை வம்பிழுக்கும் சீனா.. சேட்டிலைட் ஆய்வு மையத்தை மோத வந்ததாம்..!

International

oi-Rajkumar R

பீஜிங்: விண்வெளியில் உள்ள தங்கள் ஆராய்ச்சி நிலையத்தை எலான் மஸ்க்கின் ஸ்பேக் எக்ஸ் நிறுவன செயற்கைக் கோள்கள் இருமுறை மோத வந்ததாகவும், இதுகுறித்து ஐநா சபையின் விண்வெளி விவகாரங்கள் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக சீனா கூறியுள்ளது புதிய பரபரப்பை கிளறிவிட்டுள்ளது.

Space-ல் America-வின் போர் ஆயுதங்கள் China-வை தாக்குகிறது? | SpaceX Satellites

உலகின் பெரும் பணக்காரர்கள் ஒருவரும் டெஸ்லா மற்றும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் அதிபருமான எலான் மஸ்க் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் தனது பார்வையைத் திருப்பியுள்ளார். இணைய சேவையை வழங்கும் செயற்கைக்கோள்களை செலுத்துவது மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய ராக்கெட்டுகள் ஆராய்ச்சியில் அவர் தொடர்ந்து தனது கவனத்தை செலுத்தி வருகிறார்.

2 நாட்கள் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன்! முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் எங்கே செல்கிறார் தெரியுமா?

பலமுறை தோல்வி கண்டாலும் தற்போது மறுபயன்பாட்டு ராக்கெட் சோதனையில் எலான் மஸ்க் வெற்றி பெற்று வருகிறார். அவரது ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் ஸ்டார்லிங்க் நெட்வொர்க் மூலம் இதுவரை நூற்றுக்கணக்கான செயற்கைகோள்களை ஏவியுள்ளது. இன்னும் பல செயற்கைகோள்களையும் விண்ணில் ஏவத் தயாராக உள்ளது.

English summary

China has claimed that Elon Musk's Speak X satellites collided twice with their space station, according to a complaint lodged with the United Nations Office on Space Affairs.