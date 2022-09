'பிராங்க்' அட்டகாசம்.. ஊரையே கலங்கடித்த 'கங்காரு மனிதன்'.. போலீஸில் சிக்கி சின்னாபின்னமான யூடியூபர்

International

oi-Jackson Singh

பாரீஸ்: கங்காருவை போல வேடமிட்டு யூடியூபர் ஒருவர் செய்த 'பிராங்க்', ஒரு நகர மக்களையே கலங்கடித்து விட்டது என்று சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? ஆனால் அதுதான் உண்மை.

ஊரையே பயறுமுறுத்தி வைத்திருந்த அந்த கங்காரு மனிதன், கடைசியில் போலீஸிடமே குறும்பு செய்து சிக்கி செமத்தியாக வாங்கிக் கட்டி இருக்கிறார்.

தற்போது எங்கு பார்த்தாலும் 'பிராங்க்' வீடியோக்கள் செய்வது இளம் தலைமுறையினரின் வாடிக்கையாகி விட்டது. அதுவும் இப்போது பலரும் யூடியூப் சேனல்களை வேற தொடங்கி விட்டார்களா.. கேட்கவே வேண்டாம். தினசரி சமூக வலைதளத்தை திறந்தாலே 'பிராங்க்' வீடியோக்கள் கொட்டிக் கிடக்கின்றன.

English summary

Famous youtuber in France dressed like Kangaroo and doing atrocities to people in the name of prank. Finally police caught him.