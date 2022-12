ஓவர் சத்தம்.. தூங்க முடியல.. கோபத்தில் சகநோயாளியின் வெண்டிலேட்டரை ஆப் செய்த 72 வயது மூதாட்டி!

International

oi-Jaya Chitra

பெர்லின்: ஜெர்மனி மருத்துவமனை ஒன்றில், தன்னால் நிம்மதியாக ஓய்வெடுக்க இயலவில்லை என சக நோயாளியான மூதாட்டியின் வெண்டிலேட்டரை ஆஃப் செய்த குற்றத்திற்காக மற்றொரு 72 வயது மூதாட்டி கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜெர்மனியின் தென்மேற்கு நகரமான மன்ஹெய்மில் உள்ள மருத்துவமனை ஒன்றில், கடந்த வாரம் சிகிச்சைக்காக 72 வயது மூதாட்டி ஒருவர் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் இருந்த அவரது படுக்கைக்கு அருகில் அவரைப் போலவே உடல்நலமில்லாத 79 வயது மூதாட்டி ஒருவர் சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ளார்.

அந்த 79 வயது மூதாட்டிக்கு சுவாசிப்பதில் சிரமம் இருந்ததால், அவருக்கு வெண்டிலேட்டர் மூலம் செயற்கை சுவாசம் அளித்துள்ளனர் மருத்துவர்கள்.

English summary

An elderly hospital patient has been arrested on suspicion of switching off the oxygen machine of a neighboring patient twice because it was too noisy, German authorities said.