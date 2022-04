75 ஆண்டு கால வரலாற்றில்.. பாகிஸ்தான் பிரதமர்களாக இருந்தவர்கள் யார்? ராணுவ ஆட்சி முதல் இம்ரான் வரை!

International

oi-Vishnupriya R

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் கடந்த 75 ஆண்டுகால வரலாற்றில் ஒரு பிரதமர் கூட முழுமையாக தங்களது பதவிக்காலத்தை முடித்ததில்லை.

பாகிஸ்தானில் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானின் நிர்வாக திறமையின்மையினால் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டின. இதையடுத்து பாகிஸ்தான் பிரதமராக இருந்த இம்ரான் கானுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது.

பாகிஸ்தான் அரசியல் வரலாற்றில்! நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் மூலம் நீக்கப்பட்ட முதல் பிரதமர் இம்ரான்

அதன் மீதான வாக்கெடுப்பு தள்ளிக் கொண்டே போன நிலையில் நள்ளிரவு நடத்தப்பட்ட வாக்கெடுப்பில் இம்ரான் கான் ஆட்சி கவிழ்ந்தது. நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் மூலம் வெளியேற்றப்பட்ட முதல் பிரதமர் இம்ரான் கான்.

English summary

Here are the list of Prime ministers in Pakistan who has ever completed their full term.