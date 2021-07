கிம் ஜாங் கை கடிகாரத்தை கவனிச்சீங்களா.. பரபர வட கொரியா.. உன்னிப்பாக நோட் செய்யும் உளவு அமைப்புகள்!

International

oi-Veerakumar

நியூயார்க்: வட கொரியா அதிபர் கிம் ஜாங் உன், 1 மாத இடைவெளிக்கு பிறகு, இந்த வாரம் பொதுமக்கள் பார்வையில் பட்டபோது, அனைவருக்கும் பெரிய ஆச்சரியம் காத்திருந்தது.

37 வயதான கிம் முன்பை விட மெல்லியதாக சோர்வாக இருப்பதை அவர்கள் கவனித்தனர்.

ஏன்.. உலக நாடுகள் அனைத்துமே அதை கவனித்தது. இதய நோய் உட்பட பல பிரச்சினைகளை கொண்ட குடும்ப பின்னணியிலிருந்து வந்தவர் கிம் ஜாங் உன் என்பதால், அவரது உடல்நிலையின் ஒவ்வொரு மாற்றமும் உலகத்தால் உன்னிப்பாக கவனிக்கப்படுவது வழக்கம்தான்.

English summary

North Korean President Kim Jong Un weight lose: When North Korean President Kim Jong Un appeared in public this week, after a gap of 1 month, a big surprise awaited everyone. They noticed that 37-year-old Kim was thinner and tired than before.