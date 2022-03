துண்டு சீட்டு அனுப்பிய செலன்ஸ்கி! சொல்லி வையுங்க.. அடிச்சிடுவேன்.. கோபத்தின் உச்சிக்கே போன புடின்!

International

oi-Shyamsundar I

மாஸ்கோ: உக்ரைன் அதிபர் செலன்ஸ்கியை அடிப்பேன் என்று ரஷ்ய அதிபர் புடின் சொன்னதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. செலன்ஸ்கி அனுப்பிய ஒரு துண்டு சீட்டுதான் இந்த கோபத்திற்கு காரணமாம்.. அப்படி என்ன அதில் இருந்தது?

உக்ரைன் ரஷ்யா இடையிலான போர் ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. இரண்டு நாட்டு படைகள் கடுமையாக மோதி வரும் நிலையில் இன்று மூன்றாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை துருக்கியில் நடக்க உள்ளது.

உக்ரைன் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் நடுநிலை நாடாக இருக்க சம்மதம் தெரிவிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வருகின்றன. இந்த போர் தொடங்கியதில் இருந்தே இதில் ரஷ்யா நாட்டின் பணக்காரரும் செல்சியா கால்பந்து நிறுவன தலைவருமான ரோமன் அப்ரமோவிச் மத்தியசம் பேசி வருகிறார்.

உக்ரைன் - ரஷ்யா இடையே அடுத்தக் கட்ட பேச்சுவார்த்தை.. துருக்கியில் இன்று நடைபெறுகிறது

English summary

