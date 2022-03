"முகத்தை காட்டுங்க ஸார்.. தாடி எங்கே.. வேலையை விட்டு கிளம்புங்க.." தாலிபான்களின் புது உத்தரவு

International

oi-Nantha Kumar R

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் அரசு ஊழியர்கள் தாடியை ஷேவ் செய்யக்கூடாது, பாரம்பரிய உடையான நீண்ட தளர்வான சட்டை, பேண்ட் அணிந்து, தொப்பி அல்லது டர்பன் அணிய வேண்டும் என தாலிபான்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர். இதை மீறுபவர்களின் அரசு பணி பறிக்கப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

ஆப்கனில் முகாமிட்டிருந்த அமெரிக்க படைகள் கடந்த ஆண்டு முழுவதுமாக வெளியேறின. இதையடுத்து உள்நாட்டு போரில் தாலிபான்கள் 2021 ஆகஸ்டில் ஆப்கனை கைப்பற்றினர்.

தற்போது ஆப்கனில் தாலிபான்கள் ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. உள்நாட்டு போர் மூலம் ஆட்சியை கைப்பற்றியதால் தாலிபான்கள் ஆட்சியை உலக நாடுகள் இன்னும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இதனால் ஆப்கனில் பொருளாதார நெருக்கடி நிலவி பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

