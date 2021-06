இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் சர்வதேச விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப இல்லை. ஐநா அறிக்கை

International

oi-Velmurugan P

ஜெனிவா : இந்தியாவின் தகவல் தொழில்நுட்பம் (இடைநிலை வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் மீடியா நெறிமுறைகள் குறியீடு) சட்டம் 2021, சர்வதேச விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப இல்லை என்று ஐ.நா. சிறப்பு அதிகாரிகள் இந்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.

மின்னணு உள்ளடக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான புதிய விதிகளை மத்திய அரசு கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அறிவித்தது. இதற்காக டிஜிட்டல் செய்தி தளங்கள், சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் ஓடிடி தளங்களுக்கான மூன்று அடுக்கு குறை தீர்க்கும் கட்டமைப்பையும் நெறிமுறைகளையும் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு அறிவித்தது.

இந்த புதிய விதிமுறைகள் சமூக ஊடக பயன்பாட்டாளர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுப்பதாக அமையுமென்று மத்திய மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் கூறியிருந்தார். Guidelines for Intermediaries and Digital Media Ethics Code 2021 என்ற வழிகாட்டுதல்களின்படி, முதல் முறையாக மின்னணு ஊடக நிறுவனங்கள், சமூக ஊடக நிறுவனங்கள் மற்றும் ஓடிடி தளங்கள் எப்படி செயல்பட வேண்டுமென்ற வரைமுறையை மத்திய அரசு வகுத்தது.

English summary

UN Special Rapporteurs have written to the Indian government saying that India's Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, in their current form, do not conform with international human rights norms.