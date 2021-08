காபூலில் தவிக்கும் இந்தியர்களின் தற்போதைய நிலை என்ன? இந்திய அரசுக்கு அங்கு என்ன சவால்?

International

oi-Velmurugan P

காபூல் : காபூல் விமான நிலைய வாயிலுக்கு வெளியே இந்தியர்கள் பலர் காத்துக்கிடக்கிறார்கள். அவர்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. தற்போது ஆப்கானிஸ்தானில் 1000 இந்தியர்கள் சிக்கியிருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவர்களின் இருப்பிடம் தெரியாததால், மீட்பதில் அரசுக்கு சவாலாக உள்ளது.

இந்தியா தனது 75வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடிக்கொண்டிருந்த வேளையில் கடந்த ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி (ஞாயிறு) உலக நாடுகளை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிய அந்த சம்பவம் நடந்தது. ஆம்.. ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலை ரத்தமின்றி,யுத்தமின்றி, முற்றுகையிட்டு கைப்பற்றினார்கள்.

யுத்தத்தை தவிர்க்க பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலில் இருந்து அதிபர் அஷ்ரப் கனி தப்பியோடினார். தற்போது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள அபுதாபியில் தஞ்சம் புகுந்துள்ளார்.

English summary

India has evacuated all embassy staff but an estimated 1,000 citizens remain in several cities in afghan, and ascertaining their location and condition is proving to be a challenge, a Home Ministry official had said, since not all of them registered themselves with the embassy.