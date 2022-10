"சிங் இஸ் கிங்" அன்று பாகிஸ்தான், இன்று தெ.ஆ.. முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டுகளை அள்ளும் அர்ஷ்தீப்!

International

oi-Yogeshwaran Moorthi

பெர்த்: பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய வீரர் அர்ஷ்தீ சிங் எப்படி முதல் பந்திலேயே விக்கெட் வீழ்த்தினாரோ, அதேபோல் தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான போட்டியில் விக்கெட் வீழ்த்தியுள்ளார்.

தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான டி20 உலகக்கோப்பை போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்தியா அணி 9 விக்கெட்டுகளுக்கு 133 ரன்கள் எடுத்தது. தொடக்கம் முதல் கடைசி வரை போராடிய சூர்யகுமார், தனியாளாக 40 பந்துகளில் 68 ரன்கள் விளாசினார்.

சூர்யகுமார் யாதவின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் இந்திய அணி சவால் அளிக்கும் வகையிலான ஸ்கோரை பதிவு செய்தது. இருந்தும் இந்திய அணி சவால் அளிக்க தென் ஆப்பிரிக்கா அணியின் தொடக்க வீரர்கள் வீழ்த்த வேண்டிய தேவை இருந்தது.

கடைசி பாலை விடுங்க.. அதுக்கு முன்பே உறுதியான பாகிஸ்தான் தோல்வி! பங்காளிகள் வீழ்ந்தது எங்கு தெரியுமா?

English summary

Indian player Arshdeep Singh took a wicket in the first ball in the match against Pakistan. Also now he took a wicket in the first ball of the match against South Africa.