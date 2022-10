வீட்ல விசேஷம் எதுவும் உண்டா? புதுமண தம்பதிகளை நச்சரிக்கும் சீனா.. காரணத்தை கேட்டா ஆடிப்போய்டுவீங்க!

International

பீஜிங்: சீனாவில் மக்கள் தொகை விகிதம் குறைந்து வருவதால், அந்நாட்டில் உள்ள புதுமண தம்பதிகளின் விவரங்களை சேகரித்து அவர்களிடம் 'வீட்டில் ஏதும் விசேஷம் உண்டா' என்று சொல்லாமல் சொல்லும் வகையில் அதிகாரிகள் கேட்டு வருகின்றனர்.

உலகின் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக சீனா தான் உள்ளது. உலக பரப்பளவில் 3-வது இடம் வகிக்கிறது.

சீனாவில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி ஒட்டு மொத்த மக்கள் தொகை 141.24 கோடியாக இருந்தது.

English summary

As China's population declines, officials are asking the country's newlyweds to collect details and tell them, without asking them, 'Is there anything special at home'