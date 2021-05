கொரோனாவிற்கு எதிராக.. இஸ்ரேல் உருவாக்கிய "CD24" மருந்து.. சோதனை செய்யப்பட்ட எல்லோரும் குணமடைந்தனர்!

International

oi-Shyamsundar I

டெல் அவிவ்: இஸ்ரேலில் கொரோனாவிற்கு எதிராக கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இருக்கும் மருந்து ஒன்று பெரிய அளவில் பலன் அளிக்க தொடங்கி உள்ளது. EXO-CD24 என்ற இந்த மருந்து கொரோனா நோயாளிகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சையில் நல்ல பலன் அளிக்க தொடங்கி உள்ளது.

இஸ்ரேலில் உள்ள இச்சிலோவ் மெடிக்கல் சென்டர், கொரோனா தொடர்பான பல்வேறு மருத்து ஆராய்ச்சிகளை செய்து வருகிறது. கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க பல்வேறு மருந்துகளை இந்த ஆராய்ச்சி மையம் சோதனை செய்து வருகிறது.

இந்த ஆராய்ச்சி மையத்தில் பேராசிரியர் நதீர் அர்பெர் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட மருந்துதான் EXO-CD24 ஆகும். வாய் வழியாக ஆஸ்துமா மருந்து போல சுவாசித்து எடுத்துக்கொள்ள கூடிய மருந்தாகும் இது.

English summary

Israel's new drug CD24 cured all patients affected with Covid 19 Israel's new drug CD24 cured all patients affected with Covid 19 in the first phase of trial.