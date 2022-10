உயிரோடு எரிக்கப்பட்ட 1.60 லட்சம் பேர்! 'ஆவியாக மாறியதால்' அலறும் பேய் தீவு! டூரிஸ்ட்களுக்கு அரசு தடை

International

oi-Halley Karthik

ரோம்: உலகம் முழுவதும் பல விசித்திரங்கள் இருக்கின்றன. அறிவியல் மற்றும் விஞ்ஞானிகளால் தீர்க்கப்பட முடியாதவையாக அவை இன்றளவும் நீடிக்கின்றன. அந்த வரிசையில் மக்களை எப்போதும் பயமுறுத்தும் தீவுதான் இத்தாலியின் 'போவெக்லியா' தீவு. இந்த தீவில் சுற்றுலா பயணிகள் வருகைக்கு அரசு தடை விதித்துள்ளது.

இங்கு உயிருடன் இருப்பவர்களுக்கும், உயிரிழந்தவர்களுக்கும் இரவு நேரத்தில் எவ்வித வித்தியாசமும் தெரிவதில்லையென அங்கு வசிக்கும் மக்கள் கூறுகின்றனர்.

இந்த அறிவியல் யுகத்திலும் பெரும்பாலானோர் பயப்படும் பகுதி என்றால் அது, இத்தாலியின் 'போவெக்லியா' தீவுதான். இந்த தீவுக்கு சென்றவர்கள் இதுவரை யாரும் உயிருடன் திரும்பியதில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது. இதற்கான அறிவியல் காரணம் என்னவென்றும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை.

English summary

There are many strange things in the world. They remain unsolved by science and scientists even today. Italy's 'Poveglia' is the island that always scares people in that line where 1.60 lakh people burnt alive. The government has banned tourists from visiting the island. Residents say that there is no difference between the living and the dead at night.