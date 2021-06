300 அடி அகலம்.. 60 அடி ஆழம்.. திடீரென தோன்றிய ராட்சத பள்ளம்.. என்ன காரணம்.. திகைப்பில் மக்கள்!

International

oi-Velmurugan P

மெக்சிகோ: மெக்சிகோவின் பியூப்லா மாகாணத்தின் சாண்டா மாரியா என்ற பகுதியில் உள்ள விளைநிலத்தில் திடீரென ஏற்பட்ட பள்ளத்தால் மக்கள் பீதி அடைந்துள்ளனர். அந்த பள்ளம் சுமார் 300 அகலத்திலும், 60 அடி ஆழம் கொண்டதாகவும் வட்ட வடிவில் காணப்படுகிறது.

நீங்கள் பார்க்கும் இந்த பள்ளம், வானத்தில் இருந்து பறந்து வந்து விண்கலம் மோதியதன் காரணமாக உருவான பள்ளம் போல தோற்றமளிக்கிறது அல்லவா? இந்த பிரம்மாண்டமான பள்ளம் மெக்சிகோவின் பியூப்லா மாகாணத்தின் சாண்டா மாரியாவில் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த பள்ளம் திடீரென விளைநிலங்களில் உருவாகி அருகிலுள்ள வீடுகளையும் உள்ளே இழுத்து வாரிசுருடடுமோ என்று அச்சுறுத்தும் வகையில் காணப்படுகிறது.

English summary

300-Foot Sinkhole Threatens To Swallow Home In Mexico. When it first appeared, it was only a few metres in size but has since swallowed nearly 70,000 square feet of the farmland to take a massive form.