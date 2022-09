"இது போருக்கான யுகம் அல்ல, புரிந்துகொள்ளுங்கள்" ரஷ்ய அதிபர் புடினை மறைமுகமாக குட்டிய மோடி

International

oi-Jackson Singh

சமர்கண்ட்: "இது போருக்கான யுகம் அல்ல; அமைதிக்கான யுகம். புரிந்துகொள்ளுங்கள்" என்று ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமீர் புதினிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறினார்.

உக்ரைன் - ரஷ்யா போர் 9 மாதங்களாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதினிடம் இவ்வாறு கூறியிருப்பது சர்வதேச முக்கியத்தவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் 22-வது உச்சி மாநாடு உஸ்பெகிஸ்தானில் உள்ள சமர்கண்ட் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த மாநாட்டில் கலந்துகொள்வதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று உஸ்பெகிஸ்தான் சென்றார். உலக அளவில் பண வீக்கம், பொருளதார நெருக்கடி, எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஆகியவை நிலவி வரும் சூழலில், முக்கியமான நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்கும் இந்த ஷாங்காய் உச்சிமாநாட்டை உலக நாடுகளே உற்று கவனித்து வருகின்றன.

English summary

Indian PM Narendra Modi told Russian president Vladimir Putin in the sideline of Shanghai summit that this is not a era for war, but for peace.