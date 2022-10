இதுதான் தாய் பாசம்! நெருங்கி வந்த முதலை.. தன் குட்டியை காப்பதற்காக.. அம்மா "மான்" செய்த செயல்!

International

oi-Jackson Singh

கான்பெர்ரா: முதலையிடம் இருந்து தனது மான் குட்டியை காப்பாற்றுவதற்காக தானே அந்த முதலைக்கு இரையாக மாறிய தாய் மானின் செயல் காண்பவர்களின் நெஞ்சை கலங்கடிப்பதாக உள்ளது.

இந்த உலகில் மனிதன் உட்பட ஒவ்வொரு உயிரினமும் ஒன்றுக்கொன்று முற்றிலும் வேறுப்பட்டவை ஆகும். உணவு, வாழ்க்கை முறை என அனைத்திலும் இவை வேறு வேறு பழக்கங்களைக் கொண்டவையாக இருக்கின்றன.

ஆனால் உலகில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் இடையே ஒரே ஒரு ஒற்றுமை இருக்குமேயானால், அது சந்தேகத்துக்கு இடமில்லாமல் தாய்ப்பாசம் மட்டும் தான்.

English summary

In Australia, a mother deer sacrificed her life in order to save her baby from crocodile. This video goes trending on internet.