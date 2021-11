நியூசிலாந்தில் முதன்முறையாக.. கொரோனா தினசரி பாதிப்பு 200-ஐ கடந்தது.. அதிகரிக்க காரணம் என்ன?

International

ஆக்லாந்து: உலகம் முழுவதும் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆட்டம் போட்டு வரும் கொரோனா இன்னும் மக்களை மிரட்டி வருகிறது. அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, ரஷ்யா, இந்தியா என வல்லரசு நாடுகளை அசைத்து பார்த்து விட்டது.

இந்தியாவில் தற்போது கொரோனா கட்டுக்குள் வந்து விட்டாலும் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட சில ஐரோப்பிய நாடுகளில் கொரோனா ஆதிக்கம் தொடர்ந்து அதிகமாக இருக்கிறது. பல நாடுகள் புதிதாக கொரோனா அலைகளையும், உயிரிழப்பையும் சந்தித்து வருகின்றன.

English summary

The number of daily casualties in New Zealand has touched an all-time high. There the daily impact of the corona has crossed 200 for the first time