உக்ரைனில் உள்ள இந்தியர்களுக்கு அச்சுறுத்தல் இல்லை - மோடியிடம் உறுதியளித்த புடின்

மாஸ்கோ: உக்ரைனில் உள்ள இந்தியர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று ரஷ்ய அதிபர் புடின் தெரிவித்திருக்கிறார். பிரதமர் மோடியுடன் தொலைபேசி உரையாடலின் போது ரஷ்ய அதிபர் புதின் உறுதி அளித்துள்ளதாக ரஷ்யா தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.

உக்ரைன் மீதான தாக்குதலை நிறுத்த வேண்டும் என்று ரஷ்யா அதிபர் விளாடிமிர் புடினிடம் பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். அதற்கு புடின் இந்தியர்களின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படாது என்று உறுதி அளித்துள்ளதாக ரஷ்யா தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.

சோவியத் யூனியனில் அங்கம் வகித்த உக்ரைன் நாடு தற்போது, அமெரிக்கா, பிரான்ஸ், பிரிட்டன் உள்ளிட்டவை இடம்பெற்றிருக்கும் நேட்டோ அமைப்புடன் இணைவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது.

“ஐ ஆம் ரஷ்யன் சாரி உக்ரைன்”..மனிதநேயத்துடன் ரஷ்ய மக்கள்..காது கொடுக்காத புடின்.. எண்டே இல்லையா சார்?

Russian President Vladimir Putin has said that instructions have been issued to ensure the safety of Indians in Ukraine. Russian President Vladimir Putin has confirmed that he is in a telephone conversation with Prime Minister Narendra Modi.