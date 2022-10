"உச்சக்கட்ட" பதற்றம்.. அடங்காத வட கொரியா! ஜப்பான் திசை நோக்கி பாய்ந்த “ராக்கெட்”! அண்டை நாடுகள் ஷாக்

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

பியாங்யாங்: ஜப்பானை நோக்கிய திசையில் வட கொரியா மீண்டும் கண்டம் விட்டு கண்டம் பாய்ந்து தாக்கி அழிக்கும் பலிஸ்டிக் ஏவுகணையை மீண்டும் வட கொரியா பரிசோதித்து இருப்பது பதற்றத்தை அதிகரித்துள்ளது.

பசிபிக் பிராந்தியம் அமைந்திருக்கும் முக்கிய நாடான வடகொரியாவுக்கு அமெரிக்கா மற்றும் அதன் ஆதரவு நாடுகள், மேற்கத்திய நாடுகளுடன் மோதல் போக்கு தொடர்ந்து வருகிறது. பலமுறை ஏவுகணை சோதனையும் நடத்தி வருகிறது.

வட கொரியாவுடனான மோதல் போக்கை கைவிட அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் வட கொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன்னை சந்தித்து அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தினார். அதன் பின்னர் ஏவுகணை சோதனைகளை குறைத்த வடகொரியா, இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் மீண்டும் அதை தொடங்கி இருக்கிறது.

“சீரியஸ்” ஆன மேட்டர்.. வட கொரியாவின் “ஷாக்” ட்ரீட்மெண்ட் - வரிந்துகட்டும் அமெரிக்கா! உறைந்த ஜப்பான்

English summary

Tensions have increased as North Korea has again tested an intercontinental ballistic missile toward the direction of Japan. This is the sixth time in last 2 weeks. Japanese prime minister Fumio Kishida told that “This cannot be tolerated.”