விண்வெளிவரை சென்ற போர்: அமெரிக்கா உடனான விண்வெளி உறவு துண்டிப்பு - ரஷ்யா அறிவிப்பு

International

oi-Jeyalakshmi C

மாஸ்கோ: சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் அமெரிக்காவுடனான அனைத்து உறவுகளையும் துண்டிப்பதாக ரஷ்யா அறிவித்துள்ளது. அமெரிக்காவுக்கான ராக்கெட் என்ஜின் வழங்குவதையும் நிறுத்தி கொள்வதாக ரஷ்யா அறிவித்துள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா கடந்த 24 ஆம் தேதி அதிகாலை 4.50 மணிக்கு அதிகாரப்பூர்வ போரை தொடங்கிய நிலையில், இன்று 8வது நாளாக தாக்குதல் நீடித்து வருகிறது. இதுவரை ஆயிரக்கணக்கானோர் கொல்லப்பட்ட நிலையில், சற்றும் தொய்வின்றி ரஷ்ய படைகள் தொடர்ந்து முன்னேறி வருகின்றனர்.

உக்ரைன் தலைநகர் கீவ்விலும், 2வது பெரிய நகரமான கார்கிவ்விலும் ஆக்ரோஷமான தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. உக்ரைன் நாட்டின் ஏராளமான ராணுவ இலக்குகளை ரஷ்ய படைகள் தாக்கி அழித்துள்ளன. அதேபோல் உக்ரைன் தங்களை தற்காத்துக் கொள்ள, ரஷ்ய படைகளுக்கு பதிலடி கொடுத்து வருகிறது. இந்த மோதலில் இரு தரப்பிலும் பெரும் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன.

உக்ரைன் மீதான ஒருவார யுத்தத்தில் 498 ரஷ்ய வீரர்கள் பலி

English summary

Russia would be ending cooperation with the US on experiments on the ISS. He added that the priority of the country's space program would be adjusted to focus on satellites for defense interests.