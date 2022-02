என்னாச்சு.. "திடீர் திடீருன்னு உருளுதாம்.." உக்ரைன் எல்லையில் மாற்றம்.. படைகளை குறைத்த ரஷ்யா

International

மாஸ்கோ: உக்ரைன்- ரஷ்யா பதற்றம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், உக்ரைன் எல்லைப் பகுதியில் குவிக்கப்பட்டிருந்த படையினரில் சிலரை ரஷ்யா திரும்பப் பெற்றுள்ளது.

ரஷ்யா - உக்ரைன் நாடுகள் இடையே அதிகரித்து வரும் போர்ச்சூழலால், இரு நாடுகளும் எல்லையில் ராணுவத்தை நிறுத்தி வைத்துள்ளன. இது நாளுக்கு நாள் உலக நாடுகள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்கா களமிறங்கியுள்ளது. ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக சீனா களமிறங்கியது. இதனால் மிகப்பெரிய பதற்றம் நிலவியுள்ளது.

இங்க பாருங்க.. உக்ரைன் எல்லையில் நவீன ஆயுதங்களுடன், ரஷ்ய படைகள்.. அம்பலப்படுத்திய சாட்டிலைட் படம்

English summary

Russia said Tuesday it was pulling back some of its forces near the Ukrainian border to their bases, in what would be the first major step towards de-escalation in weeks of crisis with the West.