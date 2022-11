பிசிசிஐ பாரபட்சமா? ரிஷப் பண்டுக்கு சான்ஸ்.. சஞ்சு சாம்சன் புறக்கணிப்பு! கொந்தளிக்கும் ரசிகர்கள்

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ஆக்லாந்து: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 2 வது ஒருநாள் போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் நீக்கப்பட்டதற்கு இந்திய கிரிக்கெட் அணி ரசிகர்கள் கடும் அதிருப்தி அடைந்து கடுமையாக சாடி வருகிறார்.

ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்ற டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இங்கிலாந்திடம் அரையிறுதியில் தோல்வியடைந்த இந்திய அணியின் வீரர்கள் தேர்வு, தொடர்ந்து விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு வருகிறது.

அதன் தொடர்ச்சியாக தேர்வுக்குழுவை மொத்தமாக கலைத்தது பிசிசிஐ. இந்த தொடர் முடிந்த கையோடு நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 3 போட்டிகளை கொண்ட டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடிய இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது.

ஜடேஜாவுக்கு தடையா? இந்திய ஜெர்சியுடன் பாஜக பிரச்சாரம்! பிசிசிஐக்கு தர்ம சங்கடம் - வலுக்கும் புகார்

English summary

Indian cricket fans are very unhappy with the dismissal of Sanju Samson in the 2nd ODI against New Zealand.