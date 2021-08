ஆப்கானில் தாலிபான் ஆட்சியை அங்கீகரித்தால் ஆபத்து.. இலங்கை அரசை அலர்ட் செய்யும் ரணில் விக்ரமசிங்கே

International

oi-Veerakumar

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் ஆட்சியை இலங்கை அங்கீகரிக்கக் கூடாது என்று முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

ஆப்கானிஸ்தானுடன் உறவுகளை துண்டித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும், அவர் இலங்கை அரசை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த மண்டலத்தில் தீவிரவாதம் தலை தூக்குவதற்கு நாமும் ஒரு காரணமாக இருக்கக் கூடாது என்று ரணில் விக்ரமசிங்கே வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆப்கானிஸ்தான் முழுக்க தற்போது தலிபான்களின் கட்டுப்பாட்டில் வந்துள்ளது. ஆயுதமேந்தி சண்டையிட்டு வந்தவர்கள் தாலிபான்கள். எனவே அவர்கள் ஆட்சிக்கு இலங்கை அங்கீகாரம் கொடுப்பது தங்களுக்கே பிற்காலத்தில் பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்திவிடும் என்று எச்சரிக்கை கலந்த தொனி விக்ரமசிங்கே அறிக்கையில் இருக்கிறது.

English summary

Former Sri Lankan prime minister Ranil Wickremesinghe has cautioned the government against recognising Taliban’s rule in Afghanistan and advocated snapping of ties with Kabul, saying one should rethink if the country should be a “party to help terrorism” raise its head in the region.