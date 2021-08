ஆப்கன் நிர்வாகத்தை மாற்றிய தாலிபான்கள்.. உள்துறை அமைச்சர், நிதியமைச்சர்கள் நியமனம்

International

oi-Veerakumar

காபூல்: 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆப்கானிஸ்தானின் அரியணை ஏறியுள்ள தாலிபான்கள், அரசின் முக்கிய பதவியிடங்களை நிரப்பத் தொடங்கியுள்ளனர்.

ஆம்.. நிதியமைச்சர் மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் பதவியிடங்களுக்கு நியமன அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளனர் தாலிபான்கள்.

திருப்பூரில் ரைஸ்மில் ஓனர் மகன் கடத்தல்.. ரூ.3 கோடி பேரம்.. 6 மணி நேரத்தில் கும்பலை பிடித்த போலீஸ்

குல் ஆகா என்பவர் நிதியமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சதர் இப்ராகிம், உள்துறை அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஆப்கான் ஊடக செய்திகள் இதை தெரிவித்துள்ளன.

English summary

The Taliban, who have ascended the throne in Afghanistan after 20 years, have begun to fill key positions in the state. The Taliban have announced the appointment of a new finance minister and interior minister.