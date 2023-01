"சோறு போட்ட நாடு சார்.. அப்படியெல்லாம் விட்டுட முடியாது".. உக்ரைன் போரில் 'மாஸ்' காட்டும் தமிழன்

International

oi-Jackson Singh

கீவ்: உக்ரைன் போர் மூளும் முன்பே இந்தியர்கள் உட்பட வெளிநாட்டினர் அனைவரும் அந்நாட்டில் இருந்து வெளியேறிய சூழ்நிலையில், தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு இளைஞர் மட்டும் உக்ரைன் ராணுவத்தினருக்கு உதவியாக போரில் பங்கேற்றிருப்பது மெய்சிலிர்க்க வைத்துள்ளது.

உக்ரைனில் இருந்து வெளியேறுவதற்கு அத்தனை வாய்ப்புகள் இருந்தும், அதை எதையும் பயன்படுத்தாமல் மிக ஆபத்தான சூழ்நிலையில் அந்நாட்டு ராணுவத்தினருக்கு அந்த இளைஞர் உதவி வருகிறார்.

தன்னை வாழ வைத்து உணவு அளித்த ஒரு நாடு பிரச்சினையில் சிக்கியிருக்கும் போது, அதை அப்படியே கைவிட்டு வருவது சரியாக இருக்காது என்கிறார் அந்த வீரத்தமிழன்.

தமிழ்நாட்டு மக்கள் எழுச்சிக்கு முன்னரே ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை திரும்ப பெற வேண்டும்: டி.ராஜா எச்சரிக்கை

English summary

In a situation where all foreigners, including Indians, left the country before the war broke out in Ukraine, the fact that only one young man from Tamil Nadu participated in the war to help the Ukrainian army is impressive.