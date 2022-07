’காஸ்ட்ரேஷன்’ பாலியல் குற்றத்தில் ஈடுபட்டால் ஆண்மை நீக்கம்! அதுவும் இந்த மாதிரியா? ‘தாய்’ அதிரடி..!

International

oi-Rajkumar R

பேங்காக் : தங்கள் நாட்டில் பாலியல் குற்றங்களில் ஈடுபடும் குற்றவாளிகளுக்கு ரசாயன முறையில் ஆண்மை நீக்கம் செய்ய முடிவெடுத்துள்ள நிலையில் அதற்கான சட்ட மசோதா தாய்லாந்து நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டு செனட் சபை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

உலகில் நாளுக்கு நாள் பெண்கள் மீதான பாலியல் குற்றங்கள் அதிகரித்து வருவது மக்களை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது. வல்லரசு நாடான அமெரிக்காவில் 91 சதவீத பெண்களும், 9 சதவீத ஆண்களும் பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு ஆளாகின்றனர் என கூறப்படுகிறது.

உலகளவில் 6 பெண்களில் ஒருவர் மற்றும், 33 ஆண்களில் ஒருவர் என வாழ்நாள் முழுவதும் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாகின்றனர். இதில் அதிகமாக 16 வயதுக்குட்பட்ட பெண்களே பாதிக்கப்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

பாலியல் இச்சைக்கு திருநங்கையிடம் சென்றவர்.. டார்ச்சர் செய்ததால் அடித்தே கொலை! வெலவெலத்துப் போன கோவை

English summary

A bill has been passed by the Thai Parliament and approved by the Senate as the country has decided to chemically remove the male factor from sex offenders.