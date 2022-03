இம்ரான்கானுக்கு பலத்த அடி.. கடைசி நேரத்தில் காலை வாரிய கூட்டணி கட்சியினர்.. எதிர் முகாமுக்கு பல்டி.!

International

oi-Rajkumar R

இஸ்லாமாபாத் : பாகிஸ்தான் அதிபர் இம்ரான்கானுக்கு மீதான நம்பிக்கையில்லா வாக்கெடுப்புக்கு முன்னதாக 3 முக்கிய கூட்டணி கட்சிகள் எதிர்க்கட்சியில் சேர முடிவு செய்துள்ளதால் அவருக்கு அரசியல் ரீதியாக பலத்த அடியாக பார்க்கப்படுகிறது.

பாகிஸ்தான் நாட்டின் பொருளாதாரம் சீர்குலைந்து வருவதால் விலைவாசி கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது. இதன் காரணமாக அந்நாட்டு மக்கள் துயரங்களை சந்தித்து வருகின்றனர்.

இதனை தடுப்பதற்காக எவ்வித முயற்சிகளையும் செய்யாத இம்ரான்கான் மீது இது தொடர்பாக குற்றம் சாட்டி எதிர்கட்சிகள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வந்துள்ளனர்.

பரபரப்பு! ஒட்டுமொத்த பாக். ராணுவமும் இப்போது இம்ரான் கானுக்கு எதிராக! அடுத்து என்ன.. பரபர தகவல்

English summary

Pakistan's President Imran Khan has been seen as a political blow as three major coalition parties have decided to join the opposition ahead of a no-confidence vote.