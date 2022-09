’நேட்டோ’ ! துண்டை போட்டு வைத்த ஜெலன்ஸ்கி! எரிகிற தீயில் எண்ணெய் ஊற்றும் உக்ரைன்! கடுப்பான ரஷ்யா!

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : உக்ரைன் நாட்டின் பகுதிகளை ரஷ்யாவில் இணைப்பதாக விளாடிமிர் புதின் அறிவித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே நேட்டோ அமைப்பில் சேர்வதற்காக உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலஸ்கி விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பித்துள்ளதாக அதிரடியாக அறிவித்திருக்கிறார்

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து பல மாதங்களை கடந்துள்ள நிலையில் நாளுக்கு நாள் அங்கு நிலைமை மிக மோசமாகி வருவதாக உலக நாடுகளிடம் அந்நாட்டின் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி கோரிக்கை விடுத்தும் பயனில்லாமல் போனது.

உலகின் வல்லரசு நாடுகளில் ஒன்றான ரஷ்யா, அமெரிக்கா, பிரிட்டன், பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட உலக நாடுகளின் கோரிக்கைக்கும்ன், மிரட்டல்களுக்கும் ஏன் பொருளாதாரத் தடைகளுக்குக் கூட கொஞ்சமும் செவி சாய்க்காமல் உக்ரைனை துவம்சம் செய்தே ஆக வேண்டுமென உறுதியாய் இருக்கிறது.

உடம்பே சிலிர்க்கும்! வேற லெவல் 'சூப்பர் பவர்களை' கொண்ட 4 விலங்குகள்! அதிசயம்! தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க

English summary

Ukrainian President Volodymyr Zelensky has announced that he has submitted an application to join NATO, while Vladimir Putin is announcing the annexation of parts of Ukraine to Russia.