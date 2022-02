"பாருங்க.. உக்ரைன் எல்லையில் படையை குறைச்சிட்டோம்..!" வீடியோ வெளியிட்ட ரஷ்யா! நம்பாத நேட்டோ நாடுகள்

International

மாஸ்கோ: உக்ரைன் எல்லையில் இருந்து ரஷ்யப் படைகள் வெளியேறுவதாக ரஷ்ய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

உக்ரைன்- ரஷ்யா பதற்றம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், உக்ரைன் எல்லைப் பகுதியில் குவிக்கப்பட்டிருந்த படையினரில் சிலரை நேற்று ரஷ்யா திரும்பப் பெற்றது. இந்நிலையில் ரஷ்யப் படைகள் இன்று வெளியேறியுள்ளது.

ரஷ்யா - உக்ரைன் நாடுகள் இடையே அதிகரித்து வரும் போர்ச்சூழலால், இரு நாடுகளும் எல்லையில் ராணுவத்தை நிறுத்தி வைத்துள்ளன. இது நாளுக்கு நாள் உலக நாடுகள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

Russia's defence ministry published video on Wednesday that it said showed a column of tanks and military vehicles leaving annexed Crimea across a railway bridge after drills, adding that some troops would also return to their permanent bases.