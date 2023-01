உக்ரைன் போர்.. ‛டாட்டூ’வால் ரஷ்யாவை சாடிய இளம்பெண்.. புதின் அரசின் பயங்கர தண்டனையை பாருங்க.. யப்பா

உக்ரைன் மீதான போர் நடவடிக்கையை கடுமையாக கண்டித்த நிலையில் ரஷ்யாவின் இளம்பெண்ணுக்கு புதின் அரசு கடும் தண்டனையை வழங்கி உள்ளது அதிர்சவலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மாஸ்கோ: உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து வருகிறது. இதற்கு அமெரிக்கா, பிரிட்டன் உள்ளிட்ட நாடுகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன. இந்நிலையில் தான் ரஷ்யாவை சேர்ந்த 19 வயது இளம்பெண்ணான கல்லூரி மாணவி போர் நடவடிக்கைக்கு எதிராக கருத்துகளை பதிவிட்டு கணுக்காலில் புதினுக்கு எதிராக டாட்டூ போட்ட நிலையில் அவர் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில் தான் தற்போது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட தண்டனை பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ரஷ்யாவும், உக்ரைனும் அண்டை நாடுகளாக உள்ளன. இந்நிலையில் தான் இருநாடுகளுக்கும் இடையே எல்லை பிரச்சனை ஏற்பட்டது. கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்த பிரச்சனை நீடித்து வந்தது.

ரஷ்யாவை ஒப்பிடும்போது உக்ரைன் மிகவும் சிறிய நாடாகும். இதனால் ரஷ்யாவை சமாளிக்க உக்ரைன் அமெரிக்காவின் ‛நாட்டோ' அமைப்பில் சேர முடிவு செய்தது. இதற்கு ரஷ்யா எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்த நிலையில் உக்ரைன் தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றி கொள்ளவில்லை.

