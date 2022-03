இந்தியாவுக்கு குறைந்த விலையில் அதிக கச்சா எண்ணெய் கொடுக்கும் ரஷ்யா .. காரணம் இதுதானா?

International

மாஸ்கோ: ரஷ்யாவிலிருந்து கச்சா எண்ணெய், இயற்கை எரிவாயு உள்ளிட்ட அனைத்து இறக்குமதிக்கும் சில நாடுகள் தடைவித்துத்துள்ளதால், இந்தியாவுக்கு அதிக அளவில் எண்ணெய் வழங்க ரஷ்யா முடிவு செய்துள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் நடத்தி வருகிறது. இரு நாடுகளையும் போரை கைவிடும் படி உலக நாடுகள் கேட்டுக்கொண்டன. அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை நடந்தும், போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் ஏற்படாமல், தொடர்ந்து போர் நடந்து வருகிறது..

இதனால் ரஷ்யா மீது பொருளாதார தடைவிதித்துள்ளன அமெரிக்கா, உள்ளிட்ட மேற்கத்திய நாடுகள். இந்நிலையில் ரஷ்யாவில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செய்யவும் அமெரிக்கா தடை விதித்துள்ளது.

English summary

Russia has decided to supply more oil to India as some countries have banned all imports from Russia, including crude oil and natural gas.