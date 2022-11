அது வந்து.. என்ன சொல்றது.. காலநிலை மாற்ற மாநாட்டில் தடுமாறிய ஐநா தலைவர்! கூட்டத்தில் திடீர் சலசலப்பு

International

கெய்ரோ: எகிப்தின் ஷார்ம் எல் ஷேக் நகரில் 27வது காலநிலை மாற்ற மாநாடு (Cop27) நடைபெற்று வருகிறது. இதில் 100க்கும் அதிகமான நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

இதில் காலநிலை மாற்றத்தை தடுப்பது குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டு இது வரை மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கை என்னென்ன என்பது குறித்தும் கலந்துரையாடப்படும்.

இந்த மாநாட்டில் சிறப்புரையாற்றியிருந்த ஐநா தலைவர் அன்டோனியோ குட்டெரெஸ் தொடக்கத்தில் தவறான உரையை வாசித்துவிட்டார். இதனால் கூட்ட அரங்கில் சிரிப்பொலி எழுந்தது.

The 27th Climate Change Conference (Cop27) is being held in Sharm El Sheikh, Egypt. The leaders of more than 100 countries have participated in this. It will be discussed in detail about prevention of climate change and the action taken so far will also be discussed. UN chief Antonio Guterres, who was the keynote speaker at the conference, read the wrong speech at the opening. This caused laughter in the auditorium.