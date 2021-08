இந்தியர்களை மீட்க.. காபூல் விமான நிலையத்தில் உதவி புரிந்து வரும் அமெரிக்க படைகள்!

International

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானை தலிபான்கள் கைப்பற்றிய பின்னர் ஆயிரக்கணக்கான ஆப்கானிஸ்தானியர்கள்., பிற நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் தொடர்ந்து வெளியேறி வருகின்றனர். இவர்கள் அனைவரும் காபூல் விமான நிலையத்தில் குவிந்து வருகின்றனர்.

ஆப்கானிஸ்தானை தலிபான்கள் கைப்பற்றியதிலிருந்து காபூலில் உள்ள ஹமீத் கர்சாய் சர்வதேச விமான நிலையத்தை அமெரிக்க பாதுகாப்புப் படையினர் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளனர்.

English summary

US forces to rescue Indians at Kabul airport Help is being understood. Accordingly, an Indian Air Force plane with 90 passengers departed from Kabul for India